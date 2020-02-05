Губернатор побывал в исправительной колонии № 35 для осужденных женщин и в Мариинской воспитательной колонии, где по его инициативе установили детскую и спортивную площадки.

Женская ИК-35 (в колонии содержатся 675 осужденных) специализируется на выпуске швейной продукции: рабочей одежды специального назначения; вещевого имущества для личного состава силовых ведомств и спецконтингента. В ИК-35 располагается филиал «Дом ребенка». На сегодня в нем живет 31 ребенок. В «Доме ребенка» есть игровая комната, спальня, буфет, медицинский блок, хозяйственный и пищевой блоки, комната психологической разгрузки и социальной адаптации детей, помещения для совместного проживания, административные кабинеты.

Здесь же открыли детскую площадку. На всей территории установлено мягкое покрытие, безопасные качели, горка-паровоз, многофункциональный игровой комплекс и песочница «Кораблик». Стоимость площадки составила 625 тыс. рублей. Первыми посетителями площадки стали малыши-трехлетки.

Еще одно учреждение, где побывал Сергей Цивилев – колония для несовершеннолетних. На сегодня там содержатся 56 осужденных. На территории колонии теперь есть спортивная площадка под открытым небом. Конструкции защищены травмобезопасным покрытием, здесь установлено пять спортивных комплексов, включающих в себя скамью для пресса, турники разной высоты, шведскую лестницу, рукоходы прямые и зигзагообразные, брусья, а также упор для отжиманий. Стоимость комплекса 858 тыс. рублей.

Планируется использовать площадку для проведения соревнований в рамках сдачи нормативов ГТО, Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, для тренировочных занятий осужденных. В учреждении ежегодно проводятся спартакиады по различным видам спорта (шахматы, шашки, настольный теннис, волейбол, футбол, хоккей). Второй год подряд осужденные сдают нормативы ГТО. В 2019 году из 63 осужденных золотой знак отличия получили 34 воспитанника, серебряный – 20 воспитанников, бронзовый – 9 ребят.

«Спортивная площадка – это новые возможности для активного времяпрепровождения. Несмотря на ваши особые условия, здесь вы можете получить качественное достойное образование, найти новые увлечения, заняться спортом», – отметил губернатор.

Кроме того, в рамках посещения учреждений УИС Кузбасса Сергей Цивилев вручил сотрудникам ГУФСИН ключи от двух тракторов К-730 общей стоимостью более 13 млн рублей для использования в сельскохозяйственных колониях–поселениях № 2 и № 3 (Чебулинский район).

Колония-поселение № 2 расположена в поселке Орлово-Розово, № 3 – в поселке Новоивановке. Колонии специализируются на производстве сельскохозяйственной продукции. Так, в 2019 году колониями заготовлено почти 4,4 тыс. тонны сена сухого, 2 тыс. тонн сена в пленке и около 12 тыс. тонн готового сенажа для кормления собственного поголовья крупного рогатого скота.

Обе площадки и тракторы приобретены на привлеченные спонсорские средства.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.