Дом с квартирами для льготников сдали в пгт Крапивинский

В новом многоквартирном доме жилье получила 31 семья из числа льготных категорий. Они заселятся в квартиры с отделкой «под ключ». Неподалеку от новостройки находятся детсад, школа и торговые точки.

«Во дворе – детская площадка и парковка. Для комфортного проживания в доме предусмотрен пандус и помещения для колясок», – отметил в соцсетях губернатор Илья Середюк.

Глава регион добавил, что в Кузбассе возводят еще 6 домов, жилье в которых предназначено для льготников. Три из них достроят до конца нынешнего года.

Фото: Илья Середюк/Telegram