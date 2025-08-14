Госуслуги больше не будут отдельными действиями, а станут частью целостных решений для ключевых жизненных событий — от рождения ребенка до выхода на пенсию. Цель — избавить людей от бюрократии и дать возможность получать весь необходимый пакет услуг быстро, онлайн и без лишних шагов.

Центральный элемент реформы — система персональной ответственности. За каждую из 725 федеральных и свыше 4 500 региональных услуг теперь отвечает конкретный куратор. Он контролирует качество, реагирует на обращения граждан, устраняет сбои и развивает сервис. Прозрачность усиливается: по согласию, фото куратора может размещаться на странице услуги — теперь человек будет знать, кто конкретно отвечает за его комфорт.

Для ускорения внедрения сервисов в регионах и ведомствах созданы цифровые инструменты: конструктор услуг, аналитические дашборды и платформы для мониторинга. Они позволяют настраивать и запускать сервисы с учетом локальных особенностей — без необходимости в глубоких IT-компетенциях.

К 2030 году 99% массовых услуг перейдут в электронный формат, более 100 из них станут проактивными — государство само инициирует оказание помощи при наступлении события, например, при рождении ребенка или достижении пенсионного возраста.

Как отметил заместитель председателя Правительства Дмитрий Григоренко, задача — сделать взаимодействие с государством незаметным по усилию, но надежным по результату