В этом году крупнейшей в мире сети цифрового эфирного телевидения и FM-радиовещания, естественной монополии в области связи исполнилось 24 года. В честь знаменательной даты филиал РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» проведет торжественное награждение сотрудников.

Цифровая телесеть филиала РТРС из 40 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 95,94% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Кузбасс» на телеканалах «Россия 1», «Россия 24» и радиоканале «Радио России», а также передачи губернского телеканала «Кузбасс 1 HD» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в Кемерове пять радиовещательных каналов в FM-диапазоне, по области работают 15 радиостанций. Также в эфире остаются три аналоговых телеканала («Новокузнецкое телевидение / Ново-ТВ», «Продвижение» и «ТВ Новокузнецка») в Новокузнецке. В филиале РТРС «Кемеровский ОРТПЦ» работают 184 человек.

Телебашни РТРС по всей стране отметили день рождения включением праздничных сценариев архитектурно-художественной подсветки.

Созданное Указом президента России в 2001 году, предприятие объединяет 79 радиотелецентров в единый производственно-технологический комплекс. Как оператор эфирной трансляции теле- и радиоканалов РТРС выступает системообразующим предприятием для телекоммуникационной отрасли, в том числе основным оператором услуг связи для региональных вещателей. Услуги РТРС имеют стратегическое значение для обеспечения обороноспособности, безопасности и технологического суверенитета государства, содействуют реализации конституционного права граждан на получение информации.

Цифровая телесеть РТРС включает более пяти тысяч передающих станций и обеспечивает 98,6% жителей России возможностью приема 20 обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций. Самый известный объект компании – 540-метровая Останкинская телебашня, высочайшее сооружение России и Европы. Технологический комплекс обновляется в соответствии с курсом на импортозамещение.

Предприятие планомерно модернизирует по российским стандартам и расширяет телерадиосеть Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Его инфраструктура используется для обеспечения граждан интернетом и мобильной связью, оповещения о чрезвычайных ситуациях, оперативной КВ- и УКВ-радиосвязи и внедрения смежных услуг. ОТТ-платформа «РТРС.ПЛЮС», разработанная предприятием в интересах региональных вещателей, работает в Липецкой, Новосибирской и Свердловской областях, Республике Башкортостан, Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.

Фото: РТРС/ВКонтакте