В зону проведения специальной военной операции из Кузбасса сегодня отправили очередную партию гуманитарного груза. В нее вошли специализированная техника повышенной проходимости, это два автомобиля «УАЗ», одна «Нива» и мотоцикл. Плюс 18 комплектов колес для вездеходной техники, резиновая лента для обустройства блиндажей, а также маскировочные сети, хозяйственный инвентарь, медикаменты и специальные термо-чехлы.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, партия собрана по инициативе Народного фронта Кузбасса при поддержке волонтерских организаций «Родные святыни» и «Нас не сломить».

Через пять дней груз должен прибыть к месту назначения.

Фото: пресс-служба АПК