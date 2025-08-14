Средняя урожайность озимых, ячменя, овса и гороха нынче составила порядка 34,5 центнеров с га, то есть на 5 центнеров больше, чем в 2024 году. На сегодняшний день кузбасские аграрии намолотили 65,7 тысяч тонн зерна. Обмолот зерновых и зернобобовых культур превысил 19 тыс. га.

«Август начался с дождей. Несмотря на это, уборка урожая идет в штатном режиме. Принципиально важно успеть убрать весь урожай до наступления заморозков, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона», – отметил глава региона Илья Середюк.

По сенажу селянам осталось выполнить 10% до намеченного плана. Также им предстоит заняться заготовкой сочных кормов.

Фото: пресс-служба АПК