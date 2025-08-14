Заявки на участие в «СпортТреке», который проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», подали 1,1 тыс. жителей Кузбасса. По итогам двух отборочных раундов, в ходе которых конкурсанты писали эссе, готовили видеопрезентацию и проходили онлайн-оценку компетенций, жюри пропустило в полуфинал 6 претендентов: Александра Корякина, Ларису Азиатцеву, Диану Щепило, Ольгу Санькову, Наталью Соколову и Ирину Новакову. Они смогут обучиться по программе дополнительного профобразования в Московском государственном университете спорта и туризма.

Полуфиналистам предстоит выполнить творческие испытания. Лучшие сойдутся в ноябрьском финале, главным событием которого будет двухдневный баскетбольный шоу-драфт. Тройка призеров пройдет стажировку в профессиональном клубе. Кроме того, финалисты встретятся с именитыми спортсменами и примут участие в стратегической сессии по развитию массового спорта и тренерского сообщества.

Фото: пресс-служба АПК