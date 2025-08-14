Образовательные учреждения Кузбасса готовы к новому учебному году

Во всех 1 622 образовательных организациях Кемеровской области перед началом учебного года побывали межведомственные комиссии. Они проверили учреждения на готовность к приему детей.

В состав комиссий входили представители Министерства образования, муниципальные чиновники, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, а также депутаты. Специалисты Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Росгвардии провели для коллективов учреждений инструктажи о том, как действовать случае ЧП, а госавтоинспекторы уделили внимание безопасности дорожной инфраструктуры.

– Обеспечение безопасности детей — наша ключевая задача. В преддверии Дня знаний специалисты межведомственных комиссий оценили исправность пожарной автоматики, тревожных сигнализаций, систем видеонаблюдения и связи с экстренными службами в каждой школе, детском саду, колледже и техникуме региона. Кроме того, члены комиссий проверили соблюдение санитарных норм, организацию питания и доступность зданий для людей с особенностями здоровья, — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Выявленные в ходе проверок замечания должны быть устранены в учреждениях образования до 1 сентября.

Фото: пресс-служба АПК

Подписаться на телеграм-канал губернатора