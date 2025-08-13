В Промышленновском округе заработали два новых здравпункта

Новый фельдшерский здравпункт открыли в поселке Голубево, а в селе Журавлево появился фельдшерско-акушерский пункт. Глава региона отметил, что раньше жители этих населенных пунктов за медпомощью ездили за десятки километров в районную больницу.

– Сегодня у тысячи жителей Промышленновского округа появилась возможность получить качественную медпомощь рядом с домом. В здравпункте есть все необходимое оборудование для проведения диспансеризации, вакцинации, ЭКГ, измерения давления и уровня сахара в крови. Вести прием здесь будет медсестра Ксения Земляникина, – написал Илья Середюк.

А в новом ФАПе села Журавлево окажут необходимую помощь, как в экстренном, так и в плановом порядке. Сразу два специалиста будут вести прием: фельдшер Мария Бобракова и акушер Галина Гаврилова. Также здесь можно приобрести лекарства.

Добавим, что в области продолжается реализация программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: Илья Середюк/Telegram

