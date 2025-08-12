Новое производство запущено в Гурьевском округе. Предприятие сможет обрабатывать до 14,5 тысяч тонн отработанных масел в год. Сырье для него предоставят угольные, железнодорожные и транспортные предприятия Кузбасса и регионов Сибири.

– Из производственных отходов, которые раньше утилизировались, специалисты производят нефтяное перерабатываемое топливо. Его могут использовать наши угольщики и предприятия по производству щебня. Новое производство дает нам 22 новых рабочих места, сокращение затрат предприятий на сырье, снижение себестоимости продукции, отсутствие отходов. Открытие таких предприятий — это не только еще один шаг к диверсификации экономики региона, но и вклад в экологическую безопасность Кузбасса, — отметил губернатор Илья Середюк.

Предприятие оснащено отечественным оборудованием. На нем будет проходить очистка трансмиссионных, турбинных и индустриальных масел от механических примесей. Как отметили в пресс-службе областного правительства, технология основана на дегазации отходов минеральных масел термовакуумным способом и позволяет сделать процесс обработки безотходным.

Для контроля качества есть лаборатория, а для безопасности установлена система противоаварийной защиты: датчики отслеживают уровень наполнения резервуаров нефтепродуктами.

Выдаваемый в результате продукт будет использован как компонент при производстве эмульсионных взрывчатых веществ.