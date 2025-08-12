Пекин примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России» в честь китайского Дня влюбленных

Фестиваль «Сделано в России» в Пекине приурочен к празднованию китайского Дня влюбленных (Циси, 29 августа). Мероприятие организует Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) при поддержке Правительств России и Китая в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Фестиваль объединит более 40 компаний из 26 регионов России. В Пекине будет представлено более 500 наименований продуктов питания, косметики, сувениров, изделий народных промыслов. Гости мероприятия смогут попробовать и приобрести продукцию, познакомиться с традициями России, а также пообщаться со специальным гостем фестиваля.

На площадке ярмарки РЭЦ организует для отечественного бизнеса целевые b2b-переговоры с ведущими китайскими импортерами и дистрибьюторами. Деловая программа ярмарки создаст новые возможности для продвижения российской продукции и заключения экспортных контрактов.

В дни фестиваля жители Китая смогут познакомиться с российскими товарами и сразу приобрести их в онлайн-магазинах «Сделано в России» на местных маркетплейсах.

Во время фестиваля-ярмарки в Пекине откроются первые два официальных розничных магазина «Сделано в России» в регионе, где будут представлены лучшие товары российских производителей — от экологически чистых продуктов питания до товаров народного потребления. За несколько дней до фестиваля, 16 августа, аналогичный магазин начнет работу в Шанхае.

Фестивали-ярмарки «Сделано в России» проводятся в рамках программы продвижения российской продукции под зонтичным брендом. С 2017 года программа помогает российским компаниям заявить о себе за рубежом, расширить рынки сбыта и завоевать доверие иностранных потребителей.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе «Мой экспорт».