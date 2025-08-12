За первое полугодие 2025 года через платформу поступило более 39 тысяч обращений. Большинство из них рассматриваются и закрываются в срок от 3 до 7 дней. Каждое обращение проходит полный цикл — от регистрации до выполнения — с возможностью отслеживания статуса в личном кабинете.

Примеры решенных вопросов:

— жительница Междуреченска (38 лет) пожаловалась на свалку у мусорных контейнеров на ул. Загородной. Мусор вывезли, территорию привели в порядок — проблема была решена за семь дней.

— новокузнечанин (56 лет) сообщил, что провайдер РТА не убрал ветки после спила деревьев. Ветки убрали 4 августа 2025 года — проблема была решена за четыре дня.

— жительница Кемерова (24 года) пожаловалась на шумный люк у дома №4 на ул. Красной. После проверки замечания были устранены, шум ликвидирован — проблема решена за три дня.

Для подачи обращения достаточно авторизоваться через аккаунт на «Госуслугах» — дополнительная регистрация не требуется. Платформа доступна на сайте и в мобильном приложении. С ее помощью можно не только сообщить о проблеме, но и принять участие в опросах, обсуждениях и инициативном бюджетировании — повлиять на благоустройство дворов, освещение, экологию и инфраструктуру региона.

Все обращения направляются в профильные органы власти для оперативного реагирования.