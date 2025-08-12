88 человек спасла кузбасская санитарная авиация с начала этого года

В Кузбассе по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в круглосуточном режиме работают 22 вертолетные площадки санавиации.

«Санавиация позволяет максимально оперативно доставить пациентов практически из любой точки региона в крупные больницы», – подчеркнул глава региона.

Илья Середюк отметил, что в большинстве случаев по воздуху доставляют пациентов с инфарктом миокарда или инсультом. На всех вертолетах есть современная медицинская аппаратура, благодаря которой специалисты могут реанимировать человека во время полета.

Фото: Илья Середюк/Telegram