У жителей Кузбасса есть возможность стать участниками второго форума «Россия — время команд». Он пройдет в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» 19-20 сентября.

Участвовать могут команды из государственной и муниципальной службы, вооруженных сил, соцсферы, образования, спорта, науки, туризма, агропромышленного комплекса и прочее. На форуме можно будет обсудить модели управления командами с учетом специфики российской культуры и приоритетов развития страны. Главные темы: современные подходы к командному взаимодействию, создание рабочей атмосферы и регулирование межличностных отношений, развитие управленческих навыков и принципы лидерства.

В рамках форума пройдут тематические секции, мастер-классы, интерактивные дискуссии. Можно будет получить советы от самых востребованных экспертов и завязать новые полезные знакомства.

Первый форум «Россия — время команд» прошел в декабре 2024 года. На него съехались более 700 участников. В этом году в «Сенеже» ожидается до тысячи человек.

Фото: пресс-служба АПК