Компания по выпуску молочной продукции участвует в проекте «Производительность труда», который входи в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Полгода местные специалисты и приглашенные эксперты вносили улучшения в диагностику процесса и внедряли бережливые технологии на линию розлива кисломолочной продукции. В итоге удалось на 26% уменьшить время протекания процесса и на 30% в час ускорить выработку ряженки, кефира, простокваши и других продуктов.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что оптимизация дополнительно принесет предприятию порядка 7 млн рублей в год.

Фото: пресс-служба АПК