Свыше 500 участников из разных территорий Кузбасса, а также Томской области, Алтая и Хакасии обсудили актуальные проблемы и перспективы сохранения культурного наследия коренных народов. Ученые, эксперты, активисты и молодые специалисты работали на четырех диалоговых площадках: «Школа фольклористики: секреты сбора и сохранения живого наследия», «Этнокультурный туризм в Кузбассе», «Современные тенденции развития шорского общественного движения» и «Молодежная этническая площадка». По итогам работы участники этнофорума составили обращение к жителям Кузбасса.

«Мы, коренные малочисленные народы Кузбасса, руководители и активисты шорских общественных организаций в Международный день коренных народов мира благодарим всех, кто вносит вклад в сохранение культурного многообразия, исторического наследия и единства нашей страны. Этот день призван напомнить нам о значении этнокультурного достояния коренных народов, о важности сохранения родных языков, обычаев предков и традиционного уклада жизни. Многовековая культура коренных народов делает нашу страну уникальной и самобытной, богатой своим этнокультурным разнообразием. Коренные малочисленные народы нашей страны живут и развиваются в составе России более тысячи лет, сохраняя свою самобытность, институты общественного самоуправления, традиционный образ жизни, стремление жить в мире и согласии с другими народами. Многолетняя общественная деятельность шорских организаций, направлена на решение важных вопросов, связанных с устойчивым развитием коренных народов, мест традиционного проживания, сохранением языка, культуры и образа жизни. Активисты организаций ежегодно реализуют десятки значимых проектов обогащая общество уникальными знаниями, помогают сохранять богатое культурное многообразие нашей страны.

Уважаемые земляки, мы живем в непростое время, когда предпринимаются попытки фальсифицировать страницы нашей истории, навязать молодому поколению чуждые нашей культуре идеалы, посеять среди наших народов вражду и недоверие и, в конечном результате, разрушить единство нашего многонационального государства. Но, несмотря на политические ситуации и трудности, с которыми мы сталкиваемся в постоянно изменяющемся мире, мы сохраняем приверженность духовным традициям и ценностям, бережно храним любовь и уважение к своей Родине, к своему народу, его истории. Как и раньше, в тяжелые для нашей страны времена, бок о бок, люди разных национальностей и вероисповеданий встают плечом к плечу на защиту своего родного дома и своих близких, мы коренные народы должны объединяться, оберегая наши семьи, молодое поколение и память наших героических предков. Мы обращаем внимание на то, что люди, утратившие связь с родной землей, традициями, вносящие раздор в проживающие на ней сообщества коренных народов, лишены будущего, не имеют морального и фактического права выступать от имени народа и выражать его мнение!

Ассоциация шорского народа «Шория» призывает лидеров и активистов общественного движения коренных малочисленных народов объединяться и вместе продолжать системную работу по консолидации коренных малочисленных народов, с целью их дальнейшего устойчивого развития. Только вместе, объединившись, мы можем сохранить мир и спокойствие, укреплять и приумножать межнациональное согласие. Пусть наш общий дом – Кузбасс, будет местом взаимной поддержки, местом силы и благополучия для всех живущих здесь народов, а шорский народ примером единства, сплоченности и взаимовыручки!».