В Хакассии прошел финальный этап Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». В нем участвовали ремесленники из Сибирского и Уральского федеральных округов. 20 мастеров из Кузбасса представили на суд жюри 54 работы, из них шесть сувениров оказались победителями, 22 вошли в число призеров.

Так высшей оценки удостоились, например, серия кукол в национальных костюмах «Большой Алтай» от Натальи Шелбогашевой из Калтана и «Шахтерская каска» от Ирины Воропаевой из Новокузнецка. А вот линейка сувениров «УгольОк и СнежОк» от Ольги Зевкиной из Ленинска-Кузнецкого, а также «Самолет ИЛ-2» от Яны Михайловой («Чебулинский краеведческий музей») получили второе место, также как и еще три кузбасские работы.

17 сувениров от кузбасских мастеров заняли третье место. Среди них «Соус к мясу из соснового сиропа» Оксаны Буряк и «Кузбасские динозавры» от Кузбасского государственного краеведческого музея.

Финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» пройдет в Санкт-Петербурге. Там будут представлены те работы, которые победили в окружном этапе, плюс 34 проекта из Кузбасса, которые стали лучшими в региональном конкурсе сувениров VISIT KUZBASS. В частности, в номинации «Магазин туристической сувенирной продукции» победил магазин авторских подарков, арт-пространство «Круг Друзей», а в номинации «Линейка туристических сувениров» высшую оценку дали сувенирам «Город-сад», «Опытные производства», «Горы по колено».