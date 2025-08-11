Кузбасс шефствует над Горловкой: специалисты восстанавливают жилье и соцобъекты

Восемь домов в братской Горловке, которые повредили обстрелы со стороны ВСУ, кузбассовцы планируют восстановить. Такова задача на оставшиеся 4,5 месяца этого года. Кроме того, еще восемь поврежденных МКД будут отремонтированы в следующем году, сейчас идет разработка документации.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, кузбасские специалисты в Горловке участвуют в восстановлении 42 объектов. Это сети тепло- и водоснабжения и капремонт больниц и других соцучреждений, а также путепровода, связывающего Горловскую агломерацию с городом Артемовск. Помимо этого, разрабатывают проектно-сметную документацию на проведение ремонта четырех объектов образования, центра реабилитации ветеранов СВО, ЗАГСа и единой дежурно-диспетчерской службы.

Кузбасс помогает и с ремонтом дорог. На сегодня новый асфальт уложен на площади свыше 31 тысячи кв. м., а всего запланировано привести в порядок 211,8 тысячи кв. метров полотна.

На 10 трансформаторных подстанциях специалисты нашего региона отремонтируют кровли. В августе в Горловку доставили дизельный генератор мощностью 500 кВт. Плюс к этому привезли шифер, кирпич, древесные плиты, трубы разного диаметра, задвижки, фланцы, отводы трансформаторные изоляторы и прочее. Все для того, чтобы Горловка была подготовлена к отопительному сезону. До октября специалисты должны восстановить остекление в больницах и школах.

– Президент России Владимир Владимирович Путин на встрече с главой Донецкой Народной Республики Денисом Владимировичем Пушилиным отметил, что наиболее актуальные вопросы в ДНР — водоснабжение, восстановление жилого фонда, строительные работы. Кузбасс как регион-шеф Горловки помогает приводить в порядок поврежденные в результате обстрелов жилые дома, социальные объекты, дороги и коммунальную инфраструктуру. Также мы традиционно организуем оздоровительные программы для горловских детей, оказываем поддержку в подготовке ребят к школе», — подчеркнул губернатор Кузбасса Илья Середюк.

1400 детей горловских ребят этим летом отдохнут в Кузбассе. А к 1 сентября, как это ежегодно и происходит, в Горловку отправят «наборы первоклассника», их получат 746 ребят. А для детей в возрасте до 12 лет в декабре регион повезет туда уже новогодние подарки.