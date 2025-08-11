Your browser does not support HTML5 video.

Наталья Бутакова — медсестра хирургического отделения, прошедшая путь от Новокузнецкого медицинского училища до военного госпиталя и зоны боевых действий.

За мужество и профессионализм она была награждена медалями: «Участнику специальной военной операции», «За доблесть» II степени и «За вклад в укрепление обороны РФ». После демобилизации по возрасту в 2025 году Наталья вернулась в родные Осинники и успешно адаптировалась к мирной жизни, устроившись участковой медсестрой в поликлинику № 1.

Пройдя отбор в программу «СВОи Герои. КуZбасс», она открывает новую главу в своей профессиональной биографии. Её история — это преданность профессии, стойкость и возвращение домой, где она продолжает помогать людям.