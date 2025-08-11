Эксперты на протяжении 4 дней рассказывали желающим заняться бизнесом ветеранам военной специальной операции об основах предпринимательства. Участники программы изучили нюансы построения собственной бизнес-модели, тонкости деловой коммуникации, тайм-менеджменту и финансовой грамотности.

«Участники СВО – это люди с уникальным опытом, силой характера и лидерскими качествами, что критически важно в бизнесе. Открывая свое дело, ветераны не только адаптируются к мирной жизни, но и вносят вклад в развитие экономики Кузбасса», – подчеркнул глава региона Илья Середюк.

Прошедшие «Азбуку бизнеса» ветераны СВО получают индивидуальное сопровождение опытного специалиста при открытии своего дела. В пресс-службе областного правительства отметили, что обучающую программу внедряют на постоянной основе, занятия будут проводиться ежеквартально.

Кроме того, для ветеранов спецоперации и их семей запустили проект «СВОй бизнес». Начинающим коммерсантам предоставляют до полумиллиона рублей по льготному займу, действующим бизнесменам – до 5 млн рублей. Подобную помощь получил участник программы «СВОи Герои. КуZбасс» Антон Гавриченко из Яшкинского округа. На эти средства он открыл квадроциклы и мотоциклы для своего пункта проката туристического оборудования.

Фото: пресс-служба АПК



