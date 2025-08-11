12 новых арт-объектов пополнили коллекцию поселка в Крапивинском округе после фестиваля «Железное кружево»

На этот раз фестиваль актуального искусства «Железное кружево» собрал 12 команд. Из переработанных металлических отходов они на глазах зрителей сотворили свои арт-объекты. И все, по мнению экспертов, справились на «отлично». Таким образом, коллекция уникальных произведений в поселке Зеленогорском теперь насчитывает порядка 50 экземпляров.

Помимо этого, для любителей рок – музыки прозвучали хиты и новые композиции в исполнении творческих коллективов на фестивале характерной музыки «Колючая крапива», а также выступили лучшие вокалисты со всего Кузбасса на фестивале «Железный голос». Кроме того, двухдневная программа «Железного кружева» включала установку рекорда по гиревому спорту «Стальная мускула -2025», зрелищные трюки мотоциклистов-эндуро, подъем на аэростате, знакомство с древними обрядами заковывания свадьбы и поклонения огню.

Состоялись в рамках фестиваля и стратегическая сессия, на которой эксперты и участники обсудили, что предстоит сделать, чтобы фестиваль стал еще более интересным и запоминающимся. А в рамках деловой программы «Сварщик: профессиональная траектория» министр туризма Кузбасса Елена Латышенко подчеркнула важность приобщения молодежи к профессии сварщика и популяризации сварочного и кузнечного дела в регионе.

За пять лет существования фестиваль «Железное кружево» из простого конкурса мастеров сварочного дела превратилось в уникальное двухдневное экотуристическое событие. Благодаря ему поселок Зеленогорский стал местом притяжения туристов.

Стоит отметить, что в прошлом году «Железное кружево» удостоено гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (среди городов с населением до 100 000 человек)» в 8-й Международной премии Рашн Эвент Эвадс (#RussianEventAwards) – главной премии в области событийного туризма.