Сервисы «Жизненные ситуации» объединяют необходимые услуги в одном запросе – людям и бизнесу больше не нужно обращаться в несколько ведомств по отдельности.



Благодаря автоматизации и интеграции процессов время получения услуг уменьшилось на 42 % (с 57 до 33 дней), количество документов – на 40 % (с 10 до 6), число посещений учреждений — на 67 % (с 6 до 2).



Проект «Жизненные ситуации» реализуется в рамках программы «Государство для людей» под кураторством заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

«Региональные сервисы «Жизненные ситуации» помогают людям быстро и комфортно решать вопросы, независимо от места проживания. Граждане получают услуги федерального уровня, при этом учитываются особенности каждого региона», – отметил Дмитрий Григоренко.

Сервисы решают актуальные для регионов задачи: поддержка туристического бизнеса в Красноярском крае, уход за тяжелобольными в Свердловской области, участие в программе «Ямальское долголетие», оформление охотничьего билета в Пензе, приобретение жилья в доме-памятнике в Санкт-Петербурге, открытие ветеринарной клиники в Республике Коми и др.