С отдыхающими детского оздоровительного лагеря в Кемеровском муниципальном округе встретился ветеран специальной военной операции и лектор Всероссийского общества «Знание» Вадим Пономарев.



Он рассказал ребятам о военно-воздушных силах нашей страны: об истории создания и составе этого рода войск, ключевых датах и важных событиях, повлиявших на развитие военной авиации. Особое внимание – истории сегодняшнего праздника и вкладу ВВС в обороноспособность России в целом.

«Всероссийская акция «Служу Отечеству» – это важный шаг в укреплении связи поколений и воспитании настоящих патриотов. Сегодня как никогда необходимо, чтобы молодежь не только знала историю страны, но и чувствовала личную ответственность за ее будущее», — отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Авторская лекция ветерана СВО Вадима Пономарева основана на официальных источниках и верифицирована Всероссийским обществом «Знание».

«В День Военно-морского флота 27 июля я встречался в детьми в лагере «Солнечный», рассказывал о мужестве, гражданской ответственности и подвигах героев — военных моряков. Сегодня праздник у тех, кто покоряет небо. Военные летчики вписали немало славных страниц в историю России. Я считаю, что и взрослым, и детям, нужно знать как героические, так и трагические моменты. Это учит анализировать и думать, а потом принимать правильные решения», – рассказал Вадим Пономарев.

Всероссийская просветительская акция «Служу Отечеству», организованная Российским обществом «Знание» и Государственным фондом «Защитники Отечества», стартовала 23 июля и завершится 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации.