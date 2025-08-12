Гостей из Москвы избавили от сглаза и порчи. Речь о телеутских и шорских обрядах на праздновании Дня коренных народов. С какими ритуалами познакомились участники фестиваля — расскажем в нашем сюжете.

Начало празднику «Уль-ааль» в Белове положил обряд благословения. Телеутский народ вместе с гостями водил хоровод вокруг костра, чтобы защититься от сглаза и порчи. Они повязали на березе разноцветную ленту в знак исполнения заветной мечты.

Дети соревновались в стрельбе из лука и выбивании камчи. А умельцы делились секретами создания оберегов и тряпичных кукол, которые передавались от матери к дочери. Научиться шить в лоскутной технике могли все гости.

«Далеко-далеко огонек горит» – с такой песни в Осинниках начал концертную программу шорский ансамбль «Тагтагал». Шаманские ритуалы, косы с монетами и охотничьи кафтаны — все это показали шорцы горожанам.

Гостей праздника не остановил даже проливной дождь. Послушать шаманские песни и посмотреть на танцы хотели все.