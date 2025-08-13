ДК Кузнецких металлургов завершат восстанавливать в 2026 году

В Новокузнецке проводится реставрация ДК Кузнецких металлургов (объект культурного наследия федерального значения), который отметит 90-летний юбилей в 2026 году. Зданию вернут изначальные архитектурные решения, которые были утрачены в советское время.

Подрядчиком является строительно-реставрационная компания, в списке работ которой Успенский собор Ростовского кремля, Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь и другие памятники архитектуры. В Кузбассе компания успешно работала на знаковых объектах региона: Дворце Труда в Кемерове, Прокопьевском драматическом театре, ДК «Алюминщик» в Новокузнецке, обладает всеми необходимыми лицензиями, она получила разрешение на работы по ДК от комитета по охране объектов культурного наследия Кемеровской области. Стиль ДК Кузнецких металлургов — переходный от конструктивизма к неоклассике. Задача реставраторов заключается в том, чтобы подчеркнуть и не утратить элементы соединения двух стилей.

На сегодня на 90 % завершены работы на крыше спортивного и читального залов, обновляется кровля основного здания. Каменщики восстанавливают кирпичную кладку парапетов. Также началась подготовка к ремонтно-реставрационным работам фасада здания. Специалисты усилят фундаменты, выполнят герметизацию цокольной части здания, отремонтируют кирпичную кладку. Затем приступят к нанесению штукатурных слоев. Реставрация проводится за счёт средств Западно-Сибирского металлургического комбината.

В планах: обновление кровли и фасада, замена окон, ремонт крыльца со стороны площади и сада Металлургов, установка пандусов для маломобильных граждан. Завершение всех работ запланировано на декабрь 2026 года.

Автор текста: Екатерина Попова.

Авторы фото: Вера Витухина, Денис Рассохин.