Полпред обсудил вопросы строительства ЦКП «СКИФ» с представителями научного сообщества и подрядных организаций

Сегодня в Новосибирске полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с директором Института ядерной физики Сибирского отделения РАН им. Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН) Павлом Логачевым. Обсуждались вопросы реализации масштабного научного проекта – строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

ЦКП «СКИФ» – источник синхротронного излучения поколения 4+ предназначенный для научных экспериментов в области создания новейших материалов, биологических структур, применяемых для нужд современной микроэлектроники и медицины, возводится в наукограде Кольцово Новосибирской области во исполнение Указа президента России от 25 июля 2019 года. Старт строительству комплекса был дан в рамках национального проекта «Наука и университеты».

В ходе рабочей встречи Павел Логачев проинформировал полпреда о степени готовности основного агрегата ЦКП «СКИФ» – ускорительно-накопительного комплекса, единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке которого является ИЯФ СО РАН. По озвученной информации, в настоящее время идет его монтаж и пусконаладочные работы. Оборудование четырех из девяти пользовательских станций готово, еще пяти – на 95-99%. В настоящее время идет подготовка к его установке.

«Задачу, поставленную президентом Российской Федерации, мы выполним в срок. Оборудование будет запущено в полном объеме», – добавил директор ИЯФ СО РАН.

Полномочный представитель отметил высокий уровень организации взаимодействия ученых и строителей, благодаря которому монтаж высокотехнологичного оборудования идет параллельно с возведением здания.

«Здесь мы опять первые в мире, в настолько сжатые сроки еще никому не удавалось воплотить в жизнь такой уникальный, технически сложный проект», – сказал он.

Специалисты ИЯФ СО РАН запустили линейный ускоритель и вывели его на проектные параметры всего за два месяца, в то время как обычно такие работы занимают 8-10 месяцев.

По словам директора ИЯФ СО РАН, достижению набранного темпа способствовала координация процесса аппаратом полпреда. Он поблагодарил Анатолия Серышева за содействие и личную вовлеченность в решение возникающих вопросов. Полномочный представитель регулярно посещает строительную площадку и проводит координационные совещания с участием представителей Министерства науки и высшего образования РФ, заказчика, генподрядчика, проектировщика, ключевых субподрядчиков, институтов-изготовителей научного оборудования. Особое внимание уделяется развитию наукограда Кольцово в контексте создания ЦКП «СКИФ».

Так, сегодня под руководством полпреда состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсуждался ход выполнения строительных работ в зданиях, входящих в состав комплекса «СКИФ». На 30 гектарах возводятся 34 здания и сооружения, общей площадь более 86 тысяч квадратных метров. По данным генерального подрядчика проекта АО «Концерн «Титан-2» процент готовности строительно-монтажных работ объекта ЦКП «СКИФ» в среднем составляет около 85 %. В высокой степени готовности находятся основные здания, где будут расположены Инжектор и Накопитель, а также здания научных станций, Корпус стендов и испытаний, административный корпус и вспомогательные здания.

По мнению Анатолия Серышева, для ускорения строительных работ необходимо увеличить численность рабочих на площадке. Планируется, что к 1 сентября там будут трудиться около 1 тысячи человек. Важным фактором полпред назвал закупку недостающего оборудования и материалов – большая часть требуемого уже законтрактована, ожидается поставка. На особом контроле остается подготовка исполнительной документации, необходимой для прохождения Главгосэкпертизы и ввода объекта в эксплуатацию. В настоящий момент в работу активно включились специалисты Ростехнадзора, идет поэтапная приемка зданий.