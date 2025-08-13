Полпред обсудил вопросы строительства ЦКП «СКИФ» с представителями научного сообщества и подрядных организаций

Сегодня в Новосибирске полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел рабочую встречу с директором Института ядерной физики Сибирского отделения РАН им. Г.И. Будкера (ИЯФ СО РАН) Павлом Логачевым. Обсуждались вопросы реализации масштабного научного проекта – строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».
ЦКП «СКИФ» – источник синхротронного излучения поколения 4+ предназначенный для научных экспериментов в области создания новейших материалов, биологических структур, применяемых для нужд современной микроэлектроники и медицины, возводится в наукограде Кольцово Новосибирской области во исполнение Указа президента России от 25 июля 2019 года. Старт строительству комплекса был дан в рамках национального проекта «Наука и университеты».
В ходе рабочей встречи Павел Логачев проинформировал полпреда о степени готовности основного агрегата ЦКП «СКИФ» – ускорительно-накопительного комплекса, единственным исполнителем комплекса работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладке которого является ИЯФ СО РАН. По озвученной информации, в настоящее время идет его монтаж и пусконаладочные работы. Оборудование четырех из девяти пользовательских станций готово, еще пяти – на 95-99%. В настоящее время идет подготовка к его установке.
«Задачу, поставленную президентом Российской Федерации, мы выполним в срок. Оборудование будет запущено в полном объеме», – добавил директор ИЯФ СО РАН.
Полномочный представитель отметил высокий уровень организации взаимодействия ученых и строителей, благодаря которому монтаж высокотехнологичного оборудования идет параллельно с возведением здания.
«Здесь мы опять первые в мире, в настолько сжатые сроки еще никому не удавалось воплотить в жизнь такой уникальный, технически сложный проект», – сказал он.
Специалисты ИЯФ СО РАН запустили линейный ускоритель и вывели его на проектные параметры всего за два месяца, в то время как обычно такие работы занимают 8-10 месяцев.
По словам директора ИЯФ СО РАН, достижению набранного темпа способствовала координация процесса аппаратом полпреда. Он поблагодарил Анатолия Серышева за содействие и личную вовлеченность в решение возникающих вопросов. Полномочный представитель регулярно посещает строительную площадку и проводит координационные совещания с участием представителей Министерства науки и высшего образования РФ, заказчика, генподрядчика, проектировщика, ключевых субподрядчиков, институтов-изготовителей научного оборудования. Особое внимание уделяется развитию наукограда Кольцово в контексте создания ЦКП «СКИФ».
Так, сегодня под руководством полпреда состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсуждался ход выполнения строительных работ в зданиях, входящих в состав комплекса «СКИФ». На 30 гектарах возводятся 34 здания и сооружения, общей площадь более 86 тысяч квадратных метров. По данным генерального подрядчика проекта АО «Концерн «Титан-2» процент готовности строительно-монтажных работ объекта ЦКП «СКИФ» в среднем составляет около 85 %. В высокой степени готовности находятся основные здания, где будут расположены Инжектор и Накопитель, а также здания научных станций, Корпус стендов и испытаний, административный корпус и вспомогательные здания.
По мнению Анатолия Серышева, для ускорения строительных работ необходимо увеличить численность рабочих на площадке. Планируется, что к 1 сентября там будут трудиться около 1 тысячи человек. Важным фактором полпред назвал закупку недостающего оборудования и материалов – большая часть требуемого уже законтрактована, ожидается поставка. На особом контроле остается подготовка исполнительной документации, необходимой для прохождения Главгосэкпертизы и ввода объекта в эксплуатацию. В настоящий момент в работу активно включились специалисты Ростехнадзора, идет поэтапная приемка зданий.
«Многое уже сделано, это заметно по тем результатам, которые мы видим сегодня. Ценно, что каждый, кто трудится над реализацией проекта, ответственно подходит к выполнению своей части работы, между всеми участниками налажено конструктивное взаимодействие. Еще раз подчеркну: запуска ЦКП «СКИФ» ждут ученые, он важен для всей страны. Прошу сохранить набранный темп и оправдать доверие главы государства», – подытожил Анатолий Серышев.