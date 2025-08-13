Два кузбасских города примут фестиваль «Русское лето. ZaРоссию»: 16 августа – Прокопьевск, 23 августа – Кемерово. В связи с тем, что 2025-й – это Год защитника Отечества и 80-летия Победы, главными темами масштабного проекта станут гордость за победы нашей страны, благодарность защитникам Родины и поддержка бойцов.

В рамках фестиваля пройдут большие спортивные и культурные события. Они напомнят о богатстве наших традиций, культуры, истории. В Прокопьевске площадкой «Русского лета. ZaРоссию» станет площадь СК «Снежинка», где ожидаются выступления лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунеца и группы «Весна», а в Кемерове мероприятия пройдут в Парке Олимпийской славы, и там свои песни исполнят рок-группа «ПилОт» и певица Мари Мар.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он стартовал 5 августа. Фестиваль также примут такие города как Орел, Ярославль, Биробиджан, Чебоксары, Псков, Великий Новгород, Кострома, Иркутск, Рязань и Новосибирск.

Начало программы в Кемерове и Прокопьевске в 15:00. Вход свободный.

Фото: пресс-служба АПК

6+