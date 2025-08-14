На сегодня в Кемеровской области в работе находятся восемь мостов общего пользования. Их приводят к нормативному состоянию по региональным программам. А два объекта уже сданы. Это мост через реку Серта на дороге Тяжинский – Тисуль и мост через реку Каргызакова на трассе Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, всего в 2025-2026 годах благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и региональным программам в Кузбассе реконструируют 14 мостов и путепроводов.

Сейчас по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» идет ремонт двух мостов в Кемерове, это Кузбасский мост и путепровод по ул. Марата. Работы близки к завершению. В Прокопьевском округе в поселке Калачево на мосту через ручей Коварный специалисты заменили фундаменты опор и опорных площадок, ведут берегоукрепительные мероприятия, скоро приступят к монтажу балок пролетного строения.

Начали по нацпроекту и капремонт путепровода на 80-м километре автодороги Кемерово — Новокузнецк. Также продолжаются работы на путепроводах, расположенных на 109, 145 и 151 километрах. А в июле на трассе Кемерово – Елыкаево – Старочервово открыли новый трехпролетный мост через реку Большая Промышленная. Сейчас идет демонтаж временного объезда.

Новый пешеходный мост через реку Аба в Куйбышевском районе Новокузнецка идет по муниципальной программе. Сдать его планируют 1 октября.

В Таштагольском округе за этот год отремонтировали 11 автомобильных и пешеходных мостов, в том числе на улицах Левитана, Советской и Инженерной, а также на дороге Шерегеш – Суета. В поселке Чугунаш восстановили два моста. Впереди работы на автомобильном мосту на улице Топографической и двух пешеходных на Ленина в Таштаголе.

По плану на следующий год остаются еще четыре мостовых сооружения: путепровод на 13-м километре обхода Новокузнецка, мост через реку Аба на трассе Прокопьевск – Новокузнецк, мост через реку Кайгур на автодороге Федоровка – Разведчик – Арсентьевка и мост через реку Томь на дороге Новокузнецк – Мыски – Междуреченск.

Фото: пресс-служба АПК