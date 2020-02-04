Накануне житель Кузбасса в социальных сетях рассказал об аферистах, которые предлагали приобрести фильтры для очистки воды почти за 70 000 рублей. При предъявлении паспорта или ветеранского удостоверения обещали скидку. При этом документы обязательно фотографировали. Какие ещё уловки есть у злоумышленников и как не попасться на их удочку?

Пылесосы, фильтры для воды, косметика или посуда. Это лишь часть того, что вам могут предложить, постучавшись в дверь. Стоить такие чудо-товары будут недёшево. Если денег нет, продавцы уговаривают взять кредит или соглашаются на небольшую скидку. Ситуация осложняется тем, что средства никто не вымогает. Человек отдаёт их сам, совершая обычную сделку. Юристы объясняют: из-за этого уголовное дело по факту мошенничества, скорее всего, возбудить не удастся.

Легче всего на уловки злоумышленников попасться в Интернете. Здесь есть и продавцы, не высылающие купленный товар после оплаты, и вирусные ссылки, и сообщения от знакомого с просьбой одолжить деньги. В последнем случае лучше связаться с ним лично и уточнить. Вероятно, в помощи он не нуждается, а его страницу взломали.

Ещё один вид мошенничества – публикации в социальных сетях. Создаётся фейковый аккаунт какой-нибудь известной фирмы или организации. За прохождение опроса или выполнение другого несложного действия обещают немаленькую сумму. На деле же вам придётся заплатить самим. Сначала немного: перевести 200-300 рублей. Но после этого данные вашей карты попадут злоумышленникам. И тогда вы рискуете остаться совсем без денег. Будьте внимательны и проверяйте всю информацию, которую видите, слышите или читаете.

Автор: Анастасия Подоляко