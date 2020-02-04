Два мальчика и девочка родились в Новокузнецке 3 января. Месяц малыши вместе с мамой провели в родильном отделении и теперь готовы отправиться домой.

Планировать детей супруги начали сразу после свадьбы. Однако, мечта стала явью лишь спустя полтора года.

Помощь молодым родителям теперь понадобится в трёхкратном размере. Дома их уже ждут бабушки и дедушки. В регионе семьям, в которых на свет появились трое и более детей, тоже оказывают поддержку. После рождения малыши уже получили особые награды – серебряные медальоны “Рожденный в Кузбассе”. Плюс материальная помощь на первоочередные нужды. Ведь траты многодетной семье предстоят немалые. Но самое главное – теперь супруги смогут решить жилищный вопрос.

В Кузбассе эта – первая тройня в этом году. Малыши появились на свет благодаря успешно проведенной процедуре ЭКО. В прошлом году в регионе за счет программы обязательного медицинского страхования и бюджета Кемеровской области было проведено более тысячи таких процедур. И показатели рождаемости по итогам ЭКО только растут.