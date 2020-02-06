Главный санитарный врач Кемеровской области Евгений Окс подписал постановление «О введении ограничительных мероприятий на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ».

В документе отмечается, что в Кузбассе сложилась «предэпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ». В целом по области заболеваемость ОРВИ увеличилась на 37,5 % по сравнению с предыдущей неделей, а по отдельным административным территориям – в 1,9-3,8 раза. За 27.01.2020-02.02.2020 зарегистрировано 18,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 17,8 %.

«За неделю в Кемеровской области зарегистрировано 229 случаев заболевания внебольничной пневмонией, в том числе 219 случаев средней и тяжелой степени тяжести – 95,6 %. В этиологической структуре циркулирующих вирусов наблюдается активизация вирусов гриппа. Наблюдается сочетанная циркуляция вирусов гриппа A/H3N2, A/H1N1/pdm/09 и вирусов типа В», – сообщается в документе.

В связи с этим Главный санитарный врач Кемеровской области постановил: «Обеспечить контроль за введением ограничительных мероприятий в медицинских организациях, учреждениях образования, социального обслуживания населения, на предприятиях торговли, общественного питания, в организациях, оказывающих услуги населению, местах массового сосредоточения людей, в том числе введение «масочного режима».

Также ограничено проведение массовых культурных, спортивных и других общественных мероприятий.

Департаменту охраны здоровья населения поручено проводить анализ заболеваемости с оценкой эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Больницы и поликлиники, согласно постановлению, должны быть обеспечены запасами противовирусных препаратов и лекарственных средств для лечения больных гриппом, тяжёлыми формами ОРВИ, запасом дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок).

Департаменту образования и науки, руководителям общеобразовательных учреждений, заведующим дошкольными учреждениями поручено обеспечить ежедневный учёт посещаемости детей и выяснение причин отсутствия их.

Если в школах или детских садах отсутствует 20% детей, то классы или группы должны быть частично закрыты.

Министерству транспорта поручено обеспечить профилактику гриппа и ОРВИ на предприятиях транспорта и связи, включая проведение дезинфекции транспорта.