Сырость, плесень и затопленная территория. В нашу редакцию обратились владельцы дома в поселке Боровой. Вода в жилье круглый год. Семья Жури считает, что это из-за шахт.

Дом в поселке Боровой стоит бесхозным уже 3 года. Из-за выпавшего снега в него не пробраться. Но внуки и дети Ларисы Васильевны все-равно периодически сюда приезжают и проверяют его.

Дом рядом с двумя шахтами семья Жури купила 20 лет назад. Проблем с водой тогда не было. В 2006-м затопило подполье. Откачка не помогала. Со временем появилась и плесень. Находиться в таком жилье стало просто небезопасно.

От влаги и плесени обострилась астма у мужа Ларисы Васильевны. За помощью 14 лет назад она обратилась в городскую администрацию.

Дом признали аварийным в 2018 году. Правда, из документов следует, что жильё до такого состояния довели сами владельцы. О затоплении – ни слова. А значит, претендовать на безвозмездное переселение семья не может.

Если подтвердится, что дом стал аварийным из-за работы шахты, Жури смогут обратиться в суд с иском о возмещении причиненного вреда. А пока Лариса Васильевна снимает комнату в общежитии за свой счет. На это уходит 6 тысяч рублей в месяц. Сумма для неработающей пенсионерки немаленькая. В администрации Кемерова нам ответили, что женщина может получить временное бесплатное жилье. Для этого ей нужно написать соответствующее заявление.

Автор: Арина Мерлова