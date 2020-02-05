Гамбит, блиц и миттельшпиль… Несмотря на то, что короля оберегают совсем ещё молодые мальчишки, обыграть их в игре, которой больше 1500 лет, не так-то и просто. Ведь большинство участников уже имеют спортивный разряд.

В Кемерове собрались представители 29 довузовских образовательных организаций Министерства обороны России. Командное первенство с личным зачётом на каждой доске по «швейцарской системе». В течение двух дней юные полководцы будут бросать в бой полки пехоты, офицеров и тяжёлой артиллерии.

Шахматные правила неизменны. Заставить капитулировать короля соперника – главная цель любого поединка. Среди фаворитов команды Санкт-Петербурга, Краснодара и Оренбурга. Смогут ли в турнирный спор вмешаться кемеровчане, станет известно 6 февраля.

Автор: Михаил Захаров