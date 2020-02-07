В рамках программы «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», рассчитанной до 2024 года, в регион доставили три дизельных автобуса VOLGABUS среднего класса. Стоимость каждого автобуса – порядка 7 млн рублей. Поставки произведены за счет средств областного бюджета.

По информации Министерства транспорта Кузбасса, все машины адаптированы для использования в климатических условиях Сибири, предназначены для пригородных маршрутов. Максимальная вместимость каждого автобуса – 65 человек, в том числе мест для сидения – 35. Экологический класс автобусов соответствует стандарту Евро-5.

По одному автобусу из поступившей партии будут направлены в Кемеровскую автоколонну № 1237 и ОАО «Кемеровская транспортная компания», еще один автобус пополнит автопарк Таштагольского ГПАТП.

Как отметили в Министерстве, всего в первом полугодии 2020 года автопарк Кузбасса пополнится на 151 автобус, из них 78 машин большого класса для рейсов междугородного назначения. Это стало возможно благодаря решению губернатора Сергея Цивилева увеличить финансирование областной программы «Развитие транспорта и связи Кузбасса».

Кроме того, в рамках обновления автопарка региона в текущем году планируется заключить еще контракты более чем на 500 современных автобусов большого или особо большого класса, в которых используется газ или экологичное топливо класса «Евро-5». По прогнозам, к празднованию 300-летия открытия Кузбасса общественный транспорт области обновится более чем на 60 %.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.