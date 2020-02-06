Цифровая медицина в помощь родителям. Теперь мамы и папы маленьких пациентов во время медосмотра могут сохранить всю необходимую информацию на своём смартфоне.

Врачи напоминают, все дети до 18 лет должны регулярно проходить профилактические медосмотры. Каких именно специалистов необходимо посетить, зависит от возраста. Самый длинный перечень медицинских обследований рекомендован для детей и подростков в возрасте одного месяца, трёх, шести и 15 лет. Именно в это время, по словам докторов, наиболее важно следить за физическим и интеллектуальным развитием человека.

В школах и детских дошкольных учреждениях медосмотры проходят по плану. А для родителей, чьи малыши не посещают детский сад или находятся на домашнем обучении, врачи поликлиники разработали такого цифрового помощника: информация о приёмах и записях всегда под рукой.

Для считывания кода не нужно скачивать специальное приложение. Он сканируется с помощью обычной камеры на смартфоне. Помимо полного списка врачей и номеров кабинетов разработчики предусмотрели ещё одну удобную функцию – возможность установить напоминание о предстоящем приёме.

Такая же цифровая система запущена в дневном неврологическом стационаре. Здесь пациентам напоминают не только дату и время, но и список документов, которые необходимых взять с собой на приём.

Автор: Анастасия Подоляко