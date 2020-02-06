Сделать жизнь для людей с ограниченными возможностями более комфортной и удобной призван новый прокат, который открыли в Калтане. Здесь можно взять на время все необходимое: от костылей до кресел-колясок. Кто-то приобрел новые, кто-то уже распрощался с приспособлениями и прочно встал на ноги, поэтому отдали ненужное в прокат. Все это можно взять надолго и по приемлемым ценам.

Основная цель проекта – это помощь нуждающимся, решение проблем самообслуживания и передвижения. Пока в списке пункта проката 22 наименования средств технической реабилитации. Есть даже специальные матрасы и подушки, опорные трости, костыли, сидения для ванны и кровать для лежачих больных.

Кроме выдачи средств реабилитации будет работать «Школа заботы», специалисты которой помогут подобрать необходимое средство и научат, как правильно им пользоваться, а также произведут мелкий ремонт оборудования. Проект будет работать до конца 2020 года. Затем работа пункта проката продолжится на базе Центра социального обслуживания Калтана.

Автор: Виктор Сохарев