Целая серия соревнований проходит в эти дни в Горной Шории. Молодые горнолыжники сменили сноубордистов, которые провели всероссийские соревнования. Более 100 спортсменов участвуют в споре за призы главы Таштагольского района в слаломе и слаломе-гиганте.

Прекрасная солнечная погода, отлично подготовленные склоны горы Туманной встретили гостей в Таштаголе. Наши трассы отвечают самым высоким требованиям. Не случайно, что именно здесь в конце февраля пройдет чемпионат России. И сегодня проверяют себя на них юные спортсмены.

На церемонии открытия представители шорского народа вместе с шаманом задобрили духов Горной Шории, пожелав хорошей погоды на стартах.

Бороться за медали в Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда приехали представители регионов России, а также гости из Казахстана. Возрастная группа – от 12 до 14 лет.

Два дня борьбы в слаломных видах должны не только назвать победителей и призёров, но и выявить будущих звезд.

Автор: Виктор Сохарев