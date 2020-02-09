Сегодня около 15:50 на 60-м километре автодороги «Кемерово-Анжеро-Судженск» водитель большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский междугородный автобус, направлявшийся в столицу Кузбасса.

Водитель фуры, житель Алтайского края, скончался до приезда врачей, четверо — в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, остальные 29 человек получили легкие травмы и в госпитализации не нуждаются.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, узнав о серьезном ДТП, побывал на месте ДТП и затем побывал в Анжеро-Судженской больнице, куда были доставлены четверо наиболее пострадавших в аварии.

Сергей Цивилев сообщил в своем аккаунте в Инстаграм: «Все службы сработали оперативно: сотрудники ГИБДД организовали движение на месте аварии, а медики оказали помощь пострадавшим пассажирам автобуса – оперативно доставили их в больницу. Инцидент серьезный, поэтому выехал на место происшествия. Затем посетил медучреждение, в которое привезли пассажиров автобуса. Поговорил с пострадавшими. Врачи оценивают состояние двоих поступивших пациентов, как тяжёлое. Они находятся в реанимации, медики делают все возможное. К сожалению, одна из пострадавших скончалась во время операции».

Губернатор отметил также, что уже организован оперативный штаб вместе с представителями правоохранительных органов для выяснения всех обстоятельств ДТП.