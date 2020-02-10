Теперь любой человек, зашедший в подъезд, сразу поймет – здесь живет фронтовик, и мысленно скажет слова благодарности, даже если лично не встретится. Выведенное на рисунке «Спасибо за Победу» одним из первых прочитал адресат этого послания Михаил Егорович Бондаренко.

Он участвовал во взятии Вены, освобождал Чехословакию. Прекрасно помнит, как народ вышел на улицы встречать победителей.

Рисунки со словами благодарности за это подаренное будущее впервые появились в подъездах Новоильинского района 5 лет назад. Инициатором тогда стала районная администрация. В преддверии очередного юбилея Победы акцию возобновили уже по просьбе жителей. В местной школе искусств нарисовали эскиз, сделали трафареты. Больше полусотни человек из совета молодежи, разных школ, организаций переносили рисунок на стены 16-ти подъездов, в которых живут фронтовики.

В районе запланировали немало мероприятий, посвященных юбилею Победы. Ветераны будут на них почетными гостями. А к тем, кто не сможет прийти по состоянию здоровья, сотрудники администрации, предприятий и представители Совета молодежи сами заглянут в гости, чтобы лично сказать: «Спасибо за Победу».