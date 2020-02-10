Сосновый бор Кемерова стал центром проведения массовых стартов и собрал более полутора тысяч участников из областного центра, а также из Берёзовского и Топок.

Праздник «Лыжня России» стартовал в Кемерове с участием звёзд спорта прошлых лет, ветеранов и, конечно, воспитанников спортивных школ области.

Соревнования проводились в России уже в 37 раз. Поэтому многое здесь традиционно, как и то, что стартует в них весь Кузбасс. В городах области проходят массовые забеги, организуются турниры по лыжным гонкам.

Тон борьбе на лыжне задали участники VIP-забега, в котором стартовали чемпионы страны и мира разных лет. Они показали высокие скорости, хотя задача была пройти по трассе красиво и показать хорошую технику.

Всего на лыжню в Кузбассе вышло более 17,5 тысяч человек. А сколько рядом с забегами было тех, кто в этот день пришел поддержать участников и просто прогуляться пешком или на лыжах, подсчитать сложно. «Лыжня России» в очередной раз подтвердила статус одного из самых массовых спортивных мероприятий.

Автор: Виктор Сохарев