В Кемерове многоквартирный жилой дом по улице Сарыгина, 12а, находился в группе риска по причине затянувшихся сроков строительства. Застройщик не справился с взятыми на себя обязательствами. Завершить возведение дома и восстановить права дольщиков было поручением губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Благодаря совместной работе замгубернатора по строительству с муниципалитетом, инспекцией госстройнадзора, городским фондом по достройке проблемных объектов удалось достигнуть цели. По результатам проведения повторной итоговой проверки выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации. Недавно многоквартирный жилой дом был введен в эксплуатацию.

«В настоящее время осуществляется постановка объекта на кадастровый учет, после чего застройщик уведомит участников долевого строительства о дате и времени приема жилых помещений. Планируется, что передача квартир собственникам пройдет в начале марта 2020 года», — отметили в департаменте строительства Кузбасса.

Между тем только за первый месяц текущего года кузбасские строители ввели в строй почти 22 тысячи квадратных метров жилья. Это 160 домов, построенных индивидуально, и один многоквартирный жилой дом.

Показатель ввода жилья является одним из основных при реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщили в областном департаменте строительства, план Кузбасса на 2020 год составляет 805 тысяч квадратных метров.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».