2020 год объявлен Годом библиотек в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Кузбасс – единственный регион в стране, в котором в этом году к библиотечному делу будет приковано внимание со всех сторон: власти, бизнеса, общественности.

В 2020 году 35 библиотек отметят юбилеи. Из них три – столетние. Это, в том числе, стало поводом для объявления Года библиотек. Фестиваль-эстафету юбиляров 2020 года откроет Центральная городская библиотека Прокопьевска – одна из старейших публичных библиотек Кузбасса. Она отпразднует свое столетие 4 марта. Марина Евса вручила знак эстафеты руководству библиотеки.

В церемонии в Кемеровской областной научной библиотеке им. Федорова участвовали библиотекари, ветераны отрасли, руководители ведущих учреждений культуры региона, представители депутатского корпуса, руководители образовательных учреждений Кузбасса. Гости познакомились с интерактивными зонами, посмотрели трансляцию произведений литературной классики, оценили арт-объекты. Все желающие записали на телесуфлер поздравления, прочитали стихотворения, которые войдут в фильм об открытии Года библиотек. Гости получили мини-книги «Год библиотек-2020». Здесь напечатан QR-код, пройдя по которому, можно увидеть фильм со своим участием.

«Год библиотек открывает широкие возможности и перспективы. Мы обратим внимание на улучшение материально-технической базы, модернизацию оборудования, проведение ремонтов и обновление книжных фондов. Но со стороны библиотек потребуются усилия. Сегодня для нас важно видеть библиотеку комфортной, удобной, и, главное, современной. Я уверена, что 2020 год станет мощным толчком к развитию библиотек в регионе, поможет нам повысить интерес людей к этому важному и нужному делу, даст импульс для новых проектов», – отметила начальник департамента Марина Евса.

В департаменте добавили, что Год библиотек в Кузбассе предусматривает широкомасштабную программу по развитию общедоступных библиотек, обновлению библиотечной деятельности. Среди мероприятий – историко-краеведческие чтения, областной конкурс библиотек сельских школ, конкурс профессионального мастерства «Библиотека года», радио-проект «BOOK-шоу», квест «Следуй за книгой», акция «Библионочь-2020», библиотечный бульвар «Книгострит» и другие выставки, инсталляции, конференции, лекции и конкурсы муниципального, областного, всероссийского уровней. Президент некоммерческого библиотечного партнерства «Кузбасские библиотеки», директор Кемеровской областной научной библиотеки им. Федорова, заслуженный работник культуры России Вера Никулина подчеркнула, что библиотекам предстоит рассказать о себе так, чтобы всем хотелось с ними сотрудничать, помогать и участвовать во всех этих событиях.

ДЛЯ СПРАВКИ. Библиотеки Кузбасса сегодня посещают 1 300 000 читателей. Число обращающихся к сайтам общедоступных библиотек составляет 1 910 980 человек. В библиотеках хранится 30 млн книг. Здесь работают около 2000 работников, действует почти 100 музеев и мини-музеев, хранящих память о литераторах кузнецкой земли, об истории городов и районов Кемеровской области, об истории и быте народов Сибири. Библиотечные работники активно занимаются правовым, финансовым, экологическим просвещением граждан, формируют информационную культуру детей и взрослых, содействуют развитию системы гражданско-патриотического воспитания.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.