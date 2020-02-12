Орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», звание Заслуженных работников полей, 4 детей, более 20 внуков и правнуков и одна правнучка… Всё это – общие заслуги семьи Шериных. Пара из Промышленной отметила 70-ую годовщину свадьбы. В чем секрет счастливой семейной жизни?

70 лет назад они объединили свои судьбы и стали одной семьёй. Тогда праздник был скромнее. Послевоенное время не подразумевало роскошь. Сергей Кузьмич восстанавливался после сражений на Белорусском фронте. А будущая супруга переживала последствия далеко не женской профессии…

Благодатную свадьбу отпраздновали в местном доме культуры, где некогда в местном ансамбле пела Нина Игнатьевна.

Ну а дети бережно хранят историю своих родителей, в которой важное место занимают события и последствия Великой Отечественной войны.

Лично поздравить юбиляров получилось не у всех родственников. Сыновей, внуков и правнуков более 30. Есть среди них и единственная в Кузбассе четверня. Но Сергей и Нина Шерины настроены оптимистично. Благодатная свадьба – доказательство их крепкой любви.

Автор: Кристина Орехова