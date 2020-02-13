Уровень заболеваемости ОРВИ в Кузбассе превысил эпидемический порог на 15%. Данные опубликовал областной Роспотребнадзор. По сравнению с прошлой неделей, число больных увеличилось на 3 тысячи 600 человек, то есть на 19,5 процентов. По результатам лабораторной диагностики заболевания, свыше 90% случаев – это негриппозные вирусы.

Напомним, в Новокузнецке с сегодняшнего дня в качестве превентивной меры все школы закрыли на карантин. Кемерово, Белово и Краснобродский сделали это еще раньше.

По информации Роспотребнадзора, на дистанционную форму обучения также перевели учеников в Мысках, Осинниках, а также в Беловском, Промышленновском и Тисульском районах. Кроме того, воспитательный процесс полностью приостановлен в одном детском саду, в 12 дошкольных учреждениях закрыто 18 групп.

Специалисты Управления Роспотребнадзора призывают соблюдать несложные правила для снижения риска заболевания гриппом и ОРВИ:

– проветривайте помещения;

– больше времени проводите на свежем воздухе;

– хорошо питайтесь, расширив свой рацион фруктами, овощами, ягодными отварами, настоями, киселями;

– тщательно мойте руки с мылом, особенно после возвращения с улицы или поездки в общественном транспорте;

– оставайтесь дома, если почувствовали недомогание.

– немедленно обращайтесь за медицинской помощью при появлении первых признаков заболевания, строго выполняйте все назначения врача.