В Колумбии шорскую музыкальную культуру представила мысковчанка Чылтыс Таннагашева. Она выступила с сольным акустическим концертом в университете Лос-Андес – крупнейшем учебном и культурном центре Боготы – колумбийской столицы.

Выступление этнопевицы в сопровождении шорских национальных инструментов публика встретила с восторгом. Университет Лос-Андеса – крупнейший учебный и культурный центр столицы Колумбии. Здесь прошел III Всемирный музыкальный фестиваль.

По просьбе организаторов концерта певица провела мастер-классы. Интерес к шорской музыкальной культуре проявили не только студенты, но и профессиональные музыканты.

После выступления шорская певица снялась в музыкальном клипе и записала студийный альбом совместно с колумбийским музыкантом Икаро Вальдеррама.