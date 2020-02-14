– ДТП с автобусом и фурой: что об аварии рассказывают пострадавшие,

– какое обновление ждет кемеровский аэропорт,

– чем поможет созданный при губернаторе экологический совет?

Об этом и не только в итоговой программе Александра Смирнова на «Кузбасс 1 HD».

Суббота, 15 февраля, на 9 кнопке (ОТР) цифрового эфирного вещания в 18:30!

Или в 20:00 и в 23:00 на «Кузбасс 1 HD» (21 кнопка)!

А также эфир доступен в приложениях «Vintera TV», «Peers TV», в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и на сайте «Кузбасс 1 HD».