Почти 4,5 тысячи человек выбрали самолет, чтобы добраться до соседних областей. В Новокузнецком аэропорту подвели итоги работы региональных авиарейсов. Напомним, в Кузбассе новые направления стали доступны благодаря федеральной программе.

Преодолеть больше тысячи километров всего за пару часов теперь реально. За несколько месяцев в новокузнецком аэропорту имени Волынова открыли 5 новых маршрутов: в Томск, Новосибирск, Красноярск, транзитный Екатеринбург-Казань и Омск.

Пока одни только готовятся к полету, другие уже завершают свое воздушное путешествие. Буквально пару часов назад пассажиры проходили регистрацию, сдавали багаж и ожидали посадку в аэропорту Омска. Выбрав в качестве транспорта именно самолет, они сэкономили почти 15 часов.

В Кузбассе новые авиамаршруты были разработаны по распоряжению губернатора Сергея Цивилева. Сейчас этими направлениями каждый день летают сотни человек. Летать региональными авиарейсами не только удобно, но и выгодно. Стоимость билетов на них вполне доступная и обусловлена условиями программы – перелет финансируется двумя регионами, которые связывает авиамаршрут.

За год региональными авиарейсами новокузнецкий аэропорт планирует перевезти более 50 тысяч пассажиров. Также в 2020-ом планируют открыть еще несколько направлений – до Горно-Алтайска и Иркутска. Сейчас по этому вопросу ведутся переговоры.

Автор: Ксения Швецова