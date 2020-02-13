К женскому боксу мы уже привыкли. Тем более что в этом олимпийском виде у нас есть призёры разных всероссийских соревнований и даже мировых. Посмотреть на будущих чемпионок можно в эти дни в Кемерове, так как мы принимаем первенство и чемпионат Сибирского федерального округа.

Настрой на победу и бескомпромиссную борьбу. Так можно сказать о боксёрском турнире, который проходит в эти дни в областном центре. Сразиться за чемпионский титул приехали представительницы регионов Сибирского федерального округа. Всего около 150 участниц.

После торжественного открытия первыми в ринг вышли самые юные спортсменки. И пусть порой им не хватало мастерства и сил на все раунды, девчонки старались. Соревнования серьёзные. Вернуться домой с победой – престижно.

Для ведущих спортсменок, которые уже заранее завоевали путёвки на чемпионат России, эти состязания – возможность поработать над техникой ведения боя с новыми соперницами. И, конечно, бесценный турнирный опыт. Зрителей и болельщиков ждёт ещё много интересных и динамичных поединков.

Автор: Виктор Сохарев