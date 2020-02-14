Результаты работы и предложения презентовали руководство и представители Минэнерго России, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ФГУП «ВГСЧ» России, Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности, других ведомств и угольных компаний России.

Как сообщил в своем выступлении начальник отдела промышленной безопасности и экологии в угольной промышленности Министерства энергетики Российской Федерации Валерий Гришин, затраты на промышленную безопасность и охрану труда устойчиво растут и составили в 2019 году 12,49 млрд рублей. 45 % этой суммы затрачивается на обеспечение мероприятий по предупреждению опасных и вредных производственных факторов, 23 % – на оснащение шахт современными системами контроля состояния и прогноза развития явлений, потенциально способных привести к авариям и смертельному производственному травматизму.

Рассматривая работу угольных компаний Кузбасса в 2019 году, Андрей Панов отметил, что важным для обеспечения безопасности шахтерского труда остается вопрос инвестиций. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, инвестиции угольщиков в 2019 году составили 105 млрд рублей, инвестиции в промышленную безопасность остались на уровне прошлого года, составив порядка 4,6 млрд рублей», – сказал Андрей Панов.

За прошлый год на угольных предприятиях Кузбасса смертельно травмирован 21 человек (2018 – 13 человек), из них в шахтах – 9 человек (2018 – 8 человек), на поверхности угольных предприятий – 12 человек (2018 – 5 человек). За 2019 год снижена аварийность в угольной отрасли – допущена одна авария – возгорание эстакады на «ОФ «Коксовая». В 2018 году было четыре аварии.

В ходе доклада заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Сергей Мясников сообщил, что в 2020 году планируется издание нормативных правовых актов в области промышленной безопасности в целях реализации закона «О промышленной безопасности» в соответствии с новой структурой регулирования.

Угольные компании представили разработанные среднесрочные меры по снижению риска крупных аварий и травматизма, реализацию которых контролирует Ростехнадзор.

Среди основных причин аварийности и травматизма эксперты обозначили слабую производственную и исполнительную дисциплину, несоблюдение требований нормативно-правовых актов, низкий контроль со стороны инженерно-технических работников.

В качестве задач собравшиеся рассмотрели такие направления как выполнение мероприятий Программы по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержания боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2020–2022 годы, которая утверждена Минэнерго России, Ростехнадзором, МЧС России, Минтрудом России, Общероссийским отраслевым объединением работодателей угольной промышленности и согласована Росуглепрофом 20 декабря 2019 года; совершенствование законодательных и нормативных правовых документов, требования которых направлены на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, снижение аварийности, сохранение жизни и здоровья работников предприятий и организаций угольной промышленности в процессе трудовой деятельности, осуществление с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития; внедрение системы государственного дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности, предусматривающей автоматизированный сбор, фиксацию, обобщение, систематизацию и оценку информации о значениях параметров технологических процессов в целях определения состояния промышленной безопасности.

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2019 году угольщики Кузбасса добыли более 250 млн тонн угля. Всего в России — 442 млн тонн. Доля Кузбасса в этом объеме достигает порядка 57 %.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.