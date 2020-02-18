На минувшей неделе заболеваемость ОРВИ в Кемеровской области продолжила расти, но карантин кое-где завершается.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с 10 по 16 февраля за медицинской помощью в Кузбассе обратились 24 364 человека (+2 000 к предыдущей неделе). Между тем уровень заболеваемости совокупного населения зафиксирован ниже эпидпорога на 2,1%. По результатам лабораторной диагностики, недомогание в 35% случаев вызвано вирусами гриппа, в остальном – негриппозной природы.

По состоянию на 17 февраля в регионе полностью закрыты на карантин 233 школы, 8 школ-интернатов и 1 техникум. В 27 школах на вынужденные каникулы ушли 205 классов.

Однако уже в предстоящий четверг, 20 февраля, за парты вернутся ученики всех школ, где карантин был объявлен 10 февраля: Белова, Кемерова, Мысков, пгт Краснобродский. Это же касается и мысковского техникума.

В школах Новокузнецка и Новокузнецкого района, которые закрылись позже, образовательный процесс полностью возобновится 25 февраля.